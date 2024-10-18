Зая Энимал ответила Mia Boyka за девочку-квадробера

Песней Певица, основатель сообщества «Квадроберы» в социальной сети «ВКонтакте» Юлия Головина, выступающая под псевдонимом Зая Энимал, выпустила песню в поддержку восьмилетней Марьяны, которую обидела артистка Mia Boyka.
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