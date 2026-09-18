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МОСИНФОРМ

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Строение делового центра обновили в Даниловском районе

Строение делового центра обновили в Даниловском районе

Завершен ремонт фасада четырехэтажного нежилого здания в 1-м Павловском переулке. Работы включали оштукатуривание и покраску фасада, замену остекления и кровли - все выполнено по современным стандартам, что значительно улучшило эстетический облик здания и добавило ему презентабельности.

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