Строение делового центра обновили в Даниловском районе

Завершен ремонт фасада четырехэтажного нежилого здания в 1-м Павловском переулке. Работы включали оштукатуривание и покраску фасада, замену остекления и кровли - все выполнено по современным стандартам, что значительно улучшило эстетический облик здания и добавило ему презентабельности.