Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 019 подписчиков

Москвичка осуждена за ненависть к русским: планировала службу в военном ведомстве.

Москвичка осуждена за ненависть к русским: планировала службу в военном ведомстве.

Москвичка Яна Джоган, осуждённая за хулиганство и ненависть к русским, планировала заключить контракт с Минобороны РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
YYYYYYY XXXXXXX
Засадить шаболду, никаких отмазок шалаве...
Ответить
14 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Маловато будет!
Ответить
14 час.
наверх