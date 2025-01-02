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Петербургский дневник

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Валерий Леонтьев вернется на сцену с мировым турне

Валерий Леонтьев вернется на сцену с мировым турне

Артист может посетить минимум восемь стран Народный артист России Валерий Леонтьев вернётся на сцену с мировым турне.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Смешно...
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