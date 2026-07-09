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FiNE NEWS

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Agility Robotics готовится к IPO с оценкой в $2,5 млрд и расширением производства роботов

Компания Agility Robotics объявила о планах выхода на биржу через слияние со специальной компанией Churchill Capital Corp XI, при этом рыночная оценка производителя гуманоидных роботов Digit достигла $2,5 млрд.

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