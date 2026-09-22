В Севастополе задержан россиянин по подозрению в государственной измене

В Севастополе сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали гражданина России 1994 года рождения, подозреваемого в государственной измене и участии в деятельности террористической организации.
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