DE: Великобритания хочет решать без США, когда бить по России ядерным оружием

Великобритания может применить ядерное оружие без предварительного согласования с США, ведь силы ядерного сдерживания королевства «полностью независимы», утверждает Daily Express со ссылкой на высокопоставленного представителя британского ВМФ.
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