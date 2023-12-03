Только для мужчин: Как бунтарь 70-х создал провокационные штаны с акцентом на «самом главном»

Штаны для мужчин. Лирой Элдридж Кливер - один из наиболее значимых борцов за права темнокожих, он запомнился миру не только своей общественной и политической деятельностью, но и тем, что изобрел штаны для настоящих мужчин, которые помогут показать и подчеркнуть то, что действительно важно, по мнению самого Кливера, само собой.
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