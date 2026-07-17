Это какая-то Карма этой Страны ! ( Веками - одно и тоже ! Что в 1917-м очереди за хлебом , что в советское "дефицит выбросили" , в перестройку за водкой , в Новой России очередь в "Макдональдс"))) , теперь в РФ - за бензином ! Лимит на бензин и многочасовые очереди на заправках – ещё не все трудности автомобилистов.
К очередям на АЗС добавилась ещё одна проблема: "Ряженые" выводят народ из себя
Комментарии
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АГ
Александр Георгиевич
Кругом один бизнес и ничего другого.
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1 м.
Alexp69
Да начинайте уже учиться ходить. Нефть заканчивается, там не бездонная бочка. Именно поэтому директор АвтоВАЗа не видит необходимости переоборудовать производство и начинать выпуск машин уровня БМВ. "Можно, а зачем?" помните? Так что катайтесь последние дни, дожигайте остатки горючки, а дальше - ножками, ножками.
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1 м.
ВВ
Валентин Воробьев
До Октябрьской революции купцы, богачи, фабриканты Демидовы, Морозовы и др. порядочнее были, нежели наши жадные сверх меры олигархи.
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1 м.
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