😨Холостые мужчины меняют постельное бельё в среднем 4 раза в год — показало исследование Половина опрошенных одиноких мужиков признались, что меняют постельное раз в 3–4 месяца.
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😨Холостые мужчины меняют постельное бельё в среднем 4 раза в год — показало исследование Половина опрошенных одиноких мужиков признались, что меняют постельное раз в 3–4 месяца.
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