Издатель Daily Mirror тестирует ChatGPT для написания новостей

Медиакомпания Reach, издающая британские газеты Daily Mirror и Daily Express, заявила о том, что для создания ряда публикаций начала тестировать ChatGPT, пишет Financial Times со ссылкой на исполнительного директора издательства Джима Маллена.
Медиакомпания Reach, издающая британские газеты Daily Mirror и Daily Express, заявила о том, что для создания ряда публикаций начала тестировать ChatGPT, пишет Financial Times со ссылкой на исполнительного директора издательства Джима Маллена.
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