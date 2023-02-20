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Издатель Daily Mirror тестирует ChatGPT для написания новостей

Издатель Daily Mirror тестирует ChatGPT для написания новостей

Медиакомпания Reach, издающая британские газеты Daily Mirror и Daily Express, заявила о том, что для создания ряда публикаций начала тестировать ChatGPT, пишет Financial Times со ссылкой на исполнительного директора издательства Джима Маллена.

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