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ВЕСТИ КРЫМ

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Полиция Крыма разыскивает мужчину за совершение тяжкого преступления

Полиция Крыма разыскивает мужчину за совершение тяжкого преступления

По информации МВД Крыма, разыскивается Адаманов Юнус Рустемович, 22 января 1996 года рождения.

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