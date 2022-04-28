Харгривз о поражении «Вильярреала»: «Ливерпульский пресс задушил соперника»

Оуэн Харгривз оценил победу «Ливерпуля над «Вильярреалом» (2:0). Экс-хавбек сборной Англии высказался после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов.

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