Русская весна

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Немцы высмеяли план Киева по захвату Крыма

Немцы высмеяли план Киева по захвату Крыма

Немецкие пользователи Twitter высмеяли слова заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника об очередном плане Киева по захвату Крыма.

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