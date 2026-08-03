Фотография к статье - как будто из библейской темы. "Возвращение блудного сына". В "украинском прочтении - "Возвращение блудливого пса". Сейчас он ему по жопе надаёт.

СК

Сергей Ковалев

политолог Владимир Пророк мельчит, - Трамп лишь исполнитель "воли, пославшего" его частного капитала. глупо думать, что презики, пусть и в гегемонии, что-то там решают в одно лицо. по ходу вопрос - а кого эти кукловоды не считают "пешкой"? смотрим на унасекомление Европы, где чуть более 450 млн граждан на всякий случай, и страны ЕС не страны третьего и далее мiра. оно понятно, что вассалы, но всё таки...