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Трамп считает Украину пешкой, которой можно пожертвовать — не жалко

Трамп считает Украину пешкой, которой можно пожертвовать — не жалко

"Я бы сказал, что для Трампа война — вопрос бизнеса и возможность восстановить гегемонию Соединенных Штатов Америки в мире.

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Комментарии
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Леша и Лора Мусликовы
Фотография к статье - как будто из библейской темы. &quot;Возвращение блудного сына&quot;. В &quot;украинском прочтении - &quot;Возвращение блудливого пса&quot;. Сейчас он ему по жопе надаёт.
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1 м.
СК
Сергей Ковалев
политолог Владимир Пророк мельчит, - Трамп лишь исполнитель &quot;воли, пославшего&quot; его частного капитала. глупо думать, что презики, пусть и в гегемонии, что-то там решают в одно лицо. по ходу вопрос - а кого эти кукловоды не считают &quot;пешкой&quot;? смотрим на унасекомление Европы, где чуть более 450 млн граждан на всякий случай, и страны ЕС не страны третьего и далее мiра. оно понятно, что вассалы, но всё таки...
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1 м.