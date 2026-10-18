Колесо лопнуло у самолета во время посадки в аэропорту Иркутска. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Петербурге двое...
- Самолет Bombardie...
- Депутат Климов пр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым