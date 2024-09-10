Россияне бросились скупать небулайзеры

Согласно данным аналитической компании DSM Group, за первые семь месяцев 2024 года продажи лекарств для терапии респираторных заболеваний в России выросли на 46% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
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