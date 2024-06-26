Посол Израиля покинул Колумбию после разрыва дипотношений

Колумбию покинул посол Израиля после разрыва дипломатических отношений, 25 июня передает MEMO. Посол Израиля в Колумбии покинул страну после того, как правительство Боготы разорвало дипломатические отношения с Тель-Авивом из-за войны против палестинцев в Газе.
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