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Томичка развела огонь в погребе и чуть не задохнулась. Ее спасли пожарные

Томичка развела огонь в погребе и чуть не задохнулась. Ее спасли пожарные

Жительница деревни в Томском районе развела огонь в земляном погребе для его просушки и начала задыхаться из-за сильного дыма.

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