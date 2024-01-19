«У всех нас одна цель»: Харатьян рассказал, о чем мечтает больше всего

Народный артист РФ Дмитрий Харатьян в интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Лане Шевченко признался, что больше всего мечтает о мире в результате того вызова, который сейчас принимает Россия.
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