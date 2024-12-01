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Региональная Юридическая Служба

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Россиянка завоевала титул «Миссис планеты», выступив в роли правительницы Российской империи

Россиянка завоевала титул «Миссис планеты», выступив в роли правительницы Российской империи

Фото: Соцсети Важные новости России за неделю  сообщают о том, что Татьяна Федорищева, известная как «Мисс Туризм Крыма 2022», стала обладательницей титула «Миссис Планета» на международном конкурсе красоты, который состоялся с 25 по 30 ноября в Перу, в городах Такна и Ило.

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