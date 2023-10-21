Сенатор Шендерюк-Жидков высмеял угрозу Латвии перекрыть для РФ Балтийское море

Латвийскому руководству, прежде, чем угрожать России проблемами в Балтийском море, нужно учесть возможности собственных ВМС, сказал 21 октября «РИА Новости» сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.
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