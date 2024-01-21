Журова считает, что Минчева и Котляр не думали о последствиях своего рукопожатия

Депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала обмен рукопожатиями между российской теннисисткой Владой Минчевой и украинкой Елизаветой Котляр после их матча в первом круге юниорского Открытого чемпионата Австралии 2024 года.
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