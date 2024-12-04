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Московский комсомолец в Израиле

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Пожар в Исфия: рекомендации минздрава для населения

Пожар в Исфия: рекомендации минздрава для населения

В связи с пожаром, который начался вчера на станции временного хранения отходов в районе Исфия и в настоящее время тушится силами пожарных и спасателей, данные замеров, проведённых инспекторами Министерства охраны окружающей среды, указывают на высокий уровень загрязнения воздуха в этом районе .

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