Пожар в Исфия: рекомендации минздрава для населения

В связи с пожаром, который начался вчера на станции временного хранения отходов в районе Исфия и в настоящее время тушится силами пожарных и спасателей, данные замеров, проведённых инспекторами Министерства охраны окружающей среды, указывают на высокий уровень загрязнения воздуха в этом районе .