Пожар в Исфия: рекомендации минздрава для населения

В связи с пожаром, который начался вчера на станции временного хранения отходов в районе Исфия и в настоящее время тушится силами пожарных и спасателей, данные замеров, проведённых инспекторами Министерства охраны окружающей среды, указывают на высокий уровень загрязнения воздуха в этом районе .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)