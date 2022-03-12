Карпин об отъезде легионеров: «Давление большое. Если игрок говорит «Мама плачет, ночами не спит», какой довод привести? Их можно понять»

Валерий Карпин объяснил решение части легионеров покинуть «Ростов» давлением извне. – Из «Ростова» уехали пять игроков-иностранцев.

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