ДЕРЖАВА.

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Надгоризонтная РЛС Воронеж-М. Триумф Российских (военных) технологий

Надгоризонтная РЛС Воронеж-М. Триумф Российских (военных) технологий

11 тыс. прочитали Два огромных блока радиолокационной станции видно издалека. Среди маленьких и покосившихся деревенских домиков, эти исполинские конструкции выглядят словно оказались тут из иного мира.

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