Надгоризонтная РЛС Воронеж-М. Триумф Российских (военных) технологий

11 тыс. прочитали Два огромных блока радиолокационной станции видно издалека. Среди маленьких и покосившихся деревенских домиков, эти исполинские конструкции выглядят словно оказались тут из иного мира.
Популярные статьи
- Самый великий и самый ужасный менеджер России Анатолий Чубайс сумел-таки потопить государственную корпорацию Роснано
- Успех России на Донбассе страхует русскоязычных в северном Казахстане
- У него было 225 миллионов золотом, но он не потратил ни копейки. Что генерал Игнатьев сделал с деньгами России после революции?