За первое полугодие 2024 года астраханцы направили в Роспотребнадзор 3333 обращения

Чаще всего они жаловались на состояние территорий населенных пунктов и продажу продуктов. По информации управления Роспотребнадзора по Астраханской области, за первое полугодие 2024 года в ведомство поступили 3333 обращения – на 17,5% больше, чем за аналогичный период 2023-го.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии