Удивительные факты про цвета, о которых вы и не подозревали

Знали ли вы, что существует целая наука о цвете? Она называется «колориметрия». Эта наука занимается всем, что связано с цветом: от методов измерения и теории цвета в искусстве до электромагнитного излучения и физиологии восприятия цвета нашими глазами.
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