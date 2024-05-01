Юристы Таджикистана требуют соблюдения прав негодяев из «Крокуса» - опять нам указывают

Лариса Шемисова Сегодня в маршрутке ехала, зашла семья таджиков, мать с 5-ю детьми и у всех бесплатный проезд, у нас только недавно плату за проезд подняли в том числе и пенсионерам, а этим бесплатно, наверное и другие льготы есть.

ninikooo Митусова Это они нам указывают после терракта, где их ублюдки убили 145 человек и покалечили 550 человек?! Пусть сидят на ж…е ровно, пока им не « выставили счёт» за беспредел 90-х в отношении русских граждан. Они не отмоются от этого никогда!!!подонки, закройте рот и не имейте « вякать»!!!