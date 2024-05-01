# Чернильница Заметили, как в последние дни таджики просто завалили нас разнообразными претензиями, указаниями и требованиями? Началось все с высказывания недовольства положением дел на границе, где наши наконец начали полноценно досматривать въезжающих иностранцев и тех подобное положение дел крайне не устроило, привыкли быстро и без проблем, а тут задержки.
Юристы Таджикистана требуют соблюдения прав негодяев из «Крокуса» - опять нам указывают
Комментарии
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Лариса Шемисова
Сегодня в маршрутке ехала, зашла семья таджиков, мать с 5-ю детьми и у всех бесплатный проезд, у нас только недавно плату за проезд подняли в том числе и пенсионерам, а этим бесплатно, наверное и другие льготы есть.
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18 мин.
ninikooo Митусова
Это они нам указывают после терракта, где их ублюдки убили 145 человек и покалечили 550 человек?! Пусть сидят на ж…е ровно, пока им не « выставили счёт» за беспредел 90-х в отношении русских граждан. Они не отмоются от этого никогда!!!подонки, закройте рот и не имейте « вякать»!!!
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11 мин.
Валентина
Почему мы не можем дать достойный ответ?! Моя свекровь, бывало, говорила про тех, кого не любит: "ему хоть плюй в глаза - а он все: божья роса!" Нам не надоело еще утираться после всех "плевков"?
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1 мин.
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