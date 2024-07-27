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Степашин о 3:1 с «Локо»: «Динамо» играло без 7 основных игроков. И мне, и тренеру очевидно – нужно усиление в защиту. Переговорили с членами совета директоров в перерыве, будем усиливаться»

Степашин о 3:1 с «Локо»: «Динамо» играло без 7 основных игроков. И мне, и тренеру очевидно – нужно усиление в защиту. Переговорили с членами совета директоров в перерыве, будем усиливаться»

– Сергей Вадимович, мы вас поздравляем, «Динамо» победило сильную команду. Как вам «Локомотив» сегодня? – Ну, а чего «Локомотив»? Мы про «Динамо» должны говорить.

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