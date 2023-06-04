СМИ: главные шпионы мира встретились на секретном конклаве в Сингапуре

Высокопоставленные должностные лица примерно двух десятков крупнейших мировых разведывательных служб провели секретную встречу в Сингапуре.
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