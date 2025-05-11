Депутат объяснил, как некоторым обманом присваивают статус ветерана СВО

Депутат Бородай рассказал, что некоторые обманом получают статус ветеранов спецоперации.Член Государственной думы РФ Александр Бородай во время беседы с журналистами «ВФокусе Mail» рассказал, что в некоторых подразделениях армии страны числятся лица, которые фактически не участвуют в СВО на Украине.