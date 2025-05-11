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Депутат объяснил, как некоторым обманом присваивают статус ветерана СВО

Депутат объяснил, как некоторым обманом присваивают статус ветерана СВО

Депутат Бородай рассказал, что некоторые обманом получают статус ветеранов спецоперации.Член Государственной думы РФ Александр Бородай во время беседы с журналистами «ВФокусе Mail» рассказал, что в некоторых подразделениях армии страны числятся лица, которые фактически не участвуют в СВО на Украине.

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