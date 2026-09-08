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Воронежские новости

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Из Воронежа можно будет добраться до Минеральных Вод на поезде

Из Воронежа можно будет добраться до Минеральных Вод на поезде

Состав под номером 170 будет отправляться с Казанского вокзала Москвы в 14:30 и прибывать в Минеральные Воды на следующий день в 13:35.

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