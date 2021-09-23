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Турция хочет поиграть? Но ведь не газом единым...

Турция хочет поиграть? Но ведь не газом единым...

автор - Кухонные посиделки2 Ох уж эти турки. Улыбающиеся, белозубые, услужливые на своих курортах.

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Sasha Sokolov
Продуктов в Мире огромный запас,покупай где дешевле видимо у РФ дешевые цены?....признает Эрдоган что то ,это его турецкое дело
N S
Лучшее в этой статье - ПОЗИТИВчик в изложении. За что Автору отдельное большое спасибо!!!!!!!+++++++, учитывая сегодняшние реалии.
Эдуард Белозеров
И чем автор так восторгается, я вот например египетскую картошку в магазине брал по весне и лету за 90 с лишним руб/кг. Восторгаться надо своей сытой страной с дешевыми продуктами а не тем что кормим турка и европейца. Какая то хвалебная статья путину унижающемуся перед турком.
ГусЕна
Для кого-то стакан наполовину полный, для кого-то наполовину пуст, а у тебя-туда нассали.
Галина Назарова
у богатых свои капризы....я на рынке беру по 40-50.......
Татьянка Яцук
)))))++++++++++++++
Валентин Щербаков
Главное, это поставить этого зарвавшегося турка на место и задать ему хорошей трёпки, с последним китайским предупреждением.
Владимир Кудров
Вы хоть понимаете, что означает "последнее китайское предупреждение", Валентин?
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Чета хлебобулочные изделия дешевле чем в России.а мясо цена на говядину и баранину такая же если не дешевле
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Импорт зерна.не будем прадовать ..хмм аффтор понял что 314зданул? чем платить работягам и не только будем?
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Мчатся к морю электрички, просто благодать, Едут сдобные москвички в Гагры загорать. Там лимоны-апельсины, сладкое вино, Там усатые грузины ждут давным-давно. Пусть они глупы, как пробки, это не беда. Но зато они не робки - парни хоть куда. В их руках такая сила и такая страсть, В Гаграх много дам гостило - все грешили всласть. Усачи порою грубы, стиснут - не вздохнешь, А когда вопьются в губы - сразу бросит в дрожь. Сразу чувствуешь мужчину колкостью усов И могучая пружина рвется из трусов. Вот уже в твои ворота забивают гол А болельщице охота, чтобы он вошёл. Он атаки повторяет много раз подряд И всю ночь её ласкает , не отводит взгляд. Им приятнее отдаться, смуглым усачам, Чем тщедушным равнодушным бледным москвичам. Там становишься моложе телом и душой И супружеское ложе вспомнится порой: В переполненной квартире все легли давно. Воздух тяжкий, как в сортире. В комнате темно. Дети все давно уснули, шумны и глупы, На охоту выползают тощие клопы. Рядом в позе безобразной муж усталый спит И во сне однообразно с присвистом храпит. Я томлюсь, не засыпаю. Глаз мне не закрыть, Будь, что будет - я решаюсь мужа разбудить. Здесь и там рукой поводишь - вот проснулся он, Полчаса его заводишь, словно патефон. Но блаженства не доставил мне он всё равно, На рубашке лишь оставил мокрое пятно. Он слюнявыми губами неумелых рук Погасить не в силах пламя ненасытных губ. Целый год терпеть готова и во всём отказ, Чтобы летом вновь поехать снова на Кавказ. Там лимоны-апельсины, сладкое вино, Там усатые грузЫны ждут давным-давно. Снова едут отпускницы, позабыв печаль. Снова поезд, словно птица, их уносит вдаль. Мелкий дождик из-за тучки брызнет по полям. Едут беленькие сучки к чёрным кобелям. Мелкий дождик из-за тучки брызнет по полям - Едут беленькие сучки к чёрным кобелям...
Галина Назарова
Видать сильно тебя генацвалы оттрахали, поцоватый коли все вспоминаешь....
ГусЕна
Про маму же поет...Что Вы в самом деле...
Галина Назарова
пускай про свою попу споет....
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
обе неумные .ЭТО Е,Евтушенко
Галина Назарова
Мне ни он, ни Маяковский не катят, шлемазл....
Vasily Golov
Это не посиделки,а политическая игра.То Турция играет с НАТО и США через покупку С-400,то играет с газом.Tanap построили .Из Азербайджана газ ,через Турцию в Европу.Как красиво сказал о Батуми.Это по факту турецкий город и аэропорт.Там пересадка для турок на север Турции.Удобней.Россия в этой игре пассивна.Как без Турции будут отдыхать россияне?Как жить без турецких помидоров и фруктов?Умереть можем.
Luidmila
Кипр, Болгария и Греция выстроятся в очередь к желающим отдохнуть.
Vasily Golov
ЕС не признает вакцину Спутник.Самоизоляция на 10 дней с забором масков.Сын был в Хорватии.ПЦР отрицательный предъяви.Но цены огого.Европейские.Гостиницы дороже турецких.
Иван Наблюдатель
Аффтару надо поучить русский язык. Грамотёшка ни в дугу. Особенно частицы не-ни у него ващще...
Владимир Федорович
Надо было ставить условия ему когда готовился переворот в Турции.Или вообще не спасать его.А солнечная Турция должна быть закрыта раз и навсегда.
bianka Белая
А почему в солнечной Турции возник продовольственный кризис-то?
Walery
Тут все просто - В Сирии предстоит зачистка последнего анклава - Игила. Вот Эрдоган и вспомнил про Крым - хочет поторговаться - Игил взамен признания Крыма. От турков есть другая опасность - в ноябре может состояться союз Туран. В него побегут из ОДКБ его члены продажные РК и КР.

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