Турция хочет поиграть? Но ведь не газом единым...

Темы дняПолитикаТурция хочет поиграть? Но ведь не газом единым... автор - Кухонные посиделки2 Ох уж эти турки. Улыбающиеся, белозубые, услужливые на своих курортах.Вернуться к статье237НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSSSasha SokolovПродуктов в Мире огромный запас,покупай где дешевле видимо у РФ дешевые цены?....признает Эрдоган что то ,это его турецкое делоN SЛучшее в этой статье - ПОЗИТИВчик в изложении. За что Автору отдельное большое спасибо!!!!!!!+++++++, учитывая сегодняшние реалии.ЭБЭдуард БелозеровИ чем автор так восторгается, я вот например египетскую картошку в магазине брал по весне и лету за 90 с лишним руб/кг. Восторгаться надо своей сытой страной с дешевыми продуктами а не тем что кормим турка и европейца. Какая то хвалебная статья путину унижающемуся перед турком.ГусЕнаДля кого-то стакан наполовину полный, для кого-то наполовину пуст, а у тебя-туда нассали.ГНГалина Назаровау богатых свои капризы....я на рынке беру по 40-50.......Татьянка Яцук)))))++++++++++++++Валентин ЩербаковГлавное, это поставить этого зарвавшегося турка на место и задать ему хорошей трёпки, с последним китайским предупреждением.ВКВладимир КудровВы хоть понимаете, что означает "последнее китайское предупреждение", Валентин?ИИЗРАЭЛЬХЭНДСЧета хлебобулочные изделия дешевле чем в России.а мясо цена на говядину и баранину такая же если не дешевлеИИЗРАЭЛЬХЭНДСИмпорт зерна.не будем прадовать ..хмм аффтор понял что 314зданул? чем платить работягам и не только будем?ИИЗРАЭЛЬХЭНДСМчатся к морю электрички, просто благодать, Едут сдобные москвички в Гагры загорать. Там лимоны-апельсины, сладкое вино, Там усатые грузины ждут давным-давно. Пусть они глупы, как пробки, это не беда. Но зато они не робки - парни хоть куда. В их руках такая сила и такая страсть, В Гаграх много дам гостило - все грешили всласть. Усачи порою грубы, стиснут - не вздохнешь, А когда вопьются в губы - сразу бросит в дрожь. Сразу чувствуешь мужчину колкостью усов И могучая пружина рвется из трусов. Вот уже в твои ворота забивают гол А болельщице охота, чтобы он вошёл. Он атаки повторяет много раз подряд И всю ночь её ласкает , не отводит взгляд. Им приятнее отдаться, смуглым усачам, Чем тщедушным равнодушным бледным москвичам. Там становишься моложе телом и душой И супружеское ложе вспомнится порой: В переполненной квартире все легли давно. Воздух тяжкий, как в сортире. В комнате темно. Дети все давно уснули, шумны и глупы, На охоту выползают тощие клопы. Рядом в позе безобразной муж усталый спит И во сне однообразно с присвистом храпит. Я томлюсь, не засыпаю. Глаз мне не закрыть, Будь, что будет - я решаюсь мужа разбудить. Здесь и там рукой поводишь - вот проснулся он, Полчаса его заводишь, словно патефон. Но блаженства не доставил мне он всё равно, На рубашке лишь оставил мокрое пятно. Он слюнявыми губами неумелых рук Погасить не в силах пламя ненасытных губ. Целый год терпеть готова и во всём отказ, Чтобы летом вновь поехать снова на Кавказ. Там лимоны-апельсины, сладкое вино, Там усатые грузЫны ждут давным-давно. Снова едут отпускницы, позабыв печаль. Снова поезд, словно птица, их уносит вдаль. Мелкий дождик из-за тучки брызнет по полям. Едут беленькие сучки к чёрным кобелям. Мелкий дождик из-за тучки брызнет по полям - Едут беленькие сучки к чёрным кобелям...ГНГалина НазароваВидать сильно тебя генацвалы оттрахали, поцоватый коли все вспоминаешь....ГусЕнаПро маму же поет...Что Вы в самом деле...ГНГалина Назаровапускай про свою попу споет....ИИЗРАЭЛЬХЭНДСобе неумные .ЭТО Е,ЕвтушенкоГНГалина НазароваМне ни он, ни Маяковский не катят, шлемазл....VGVasily GolovЭто не посиделки,а политическая игра.То Турция играет с НАТО и США через покупку С-400,то играет с газом.Tanap построили .Из Азербайджана газ ,через Турцию в Европу.Как красиво сказал о Батуми.Это по факту турецкий город и аэропорт.Там пересадка для турок на север Турции.Удобней.Россия в этой игре пассивна.Как без Турции будут отдыхать россияне?Как жить без турецких помидоров и фруктов?Умереть можем.LLuidmilaКипр, Болгария и Греция выстроятся в очередь к желающим отдохнуть.VGVasily GolovЕС не признает вакцину Спутник.Самоизоляция на 10 дней с забором масков.Сын был в Хорватии.ПЦР отрицательный предъяви.Но цены огого.Европейские.Гостиницы дороже турецких.Иван НаблюдательАффтару надо поучить русский язык. Грамотёшка ни в дугу. Особенно частицы не-ни у него ващще...Владимир ФедоровичНадо было ставить условия ему когда готовился переворот в Турции.Или вообще не спасать его.А солнечная Турция должна быть закрыта раз и навсегда.bianka БелаяА почему в солнечной Турции возник продовольственный кризис-то?WWaleryТут все просто - В Сирии предстоит зачистка последнего анклава - Игила. Вот Эрдоган и вспомнил про Крым - хочет поторговаться - Игил взамен признания Крыма. От турков есть другая опасность - в ноябре может состояться союз Туран. В него побегут из ОДКБ его члены продажные РК и КР.Комментировать
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