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Царьград

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Лука Сафонов: Якутия построила защитные сооружения на 5,5 млрд рублей

Лука Сафонов: Якутия построила защитные сооружения на 5,5 млрд рублей

Лука Сафонов сообщил, что в Якутии сооружения и укрепление берегов защищают 335,5 тыс. человек от весеннего потопа.

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