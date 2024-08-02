Суд запретил москвичу содержать в квартире около 30 кошек

Бутырский суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры о запрете содержать в квартире домашних животных жителю столицы, у которого живет около 30 кошек, и обязал его привести жилое помещение в надлежащее санитарное состояние, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
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