"Каково ребёнку жить с позорницей?": Выходка мамы-блогера приобрела неожиданный поворот

Автор: Александр Тагиров В социальных сетях появился новый формат родительского "геройства": прийти на школьную линейку 1 сентября в таком наряде, чтобы отвалились челюсти у всех, кто там собрался.
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