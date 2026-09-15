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Советник Зеленского признал, что Киев не успевает реагировать на новые дроны РФ

Советник Зеленского признал, что Киев не успевает реагировать на новые дроны РФ Украинская противовоздушная оборона не успевает за российскими ра.

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