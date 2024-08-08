Ориентированная на Запад оппозиция в Сербии готова использовать протесты (запланированы на 10 августа) в Белграде, чтобы захватить президентский дворец, ликвидировать лидера страны Александра Вучича и запустить украинский сценарий.
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