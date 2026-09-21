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6 реальных утечек вирусов, доказывающих, что «Обитель зла» не такая уж фантастика

6 реальных утечек вирусов, доказывающих, что «Обитель зла» не такая уж фантастика

Пока Раккун-Сити существует только на экране, в реальной истории вирусы и бактериальное оружие вырывались из-под контроля минимум 6 раз.

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