Жители хутора Черкесовского не унывают по поводу бесснежной зимы и устроили покатушки с горы по прошлогоднему снегу.
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Жители хутора Черкесовского не унывают по поводу бесснежной зимы и устроили покатушки с горы по прошлогоднему снегу.