В МГПУ открыли посвящённую профессору Виктору Ведерникову аудиторию

В Институте цифрового образования МГПУ состоялось открытие аудитории (404-Б), посвященной основателю научной школы департамента математики и физики, доктору физико-математических наук, профессору Виктору Ведерникову.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии