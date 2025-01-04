Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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От антиквариата до технологий: 15 предметов, которые сбивают с толку

От антиквариата до технологий: 15 предметов, которые сбивают с толку

Когда сталкиваешься с незнакомыми предметами, всегда возникает вопрос: что это такое и зачем это нужно? В мире существует множество вещей, которые на первый взгляд кажутся странными или вовсе бесполезными.

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