От антиквариата до технологий: 15 предметов, которые сбивают с толку

Когда сталкиваешься с незнакомыми предметами, всегда возникает вопрос: что это такое и зачем это нужно? В мире существует множество вещей, которые на первый взгляд кажутся странными или вовсе бесполезными.
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