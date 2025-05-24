Русская тактика вызывает панику в НАТО — Запад не понимает, как обороняться: Карта специальной военной операции на Украине на 24 мая 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваСитуация на фронте резко изменилась: Вооружённые силы Российской Федерации, перейдя к наступлению на ключевых участках Донбасса и выйдя на оперативные рубежи в Днепропетровской области, фактически обрушили организованную линию обороны ВСУ.