Турбизнес Крыма может получить отсрочку по страховым платежам

Министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий в эфире телеканала "Крым 24" сообщил о направлении предложения в адрес правительства РФ с просьбой предоставить отсрочку по уплате страховых взносов представителям туристического бизнеса.
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