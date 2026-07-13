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Крымская газета

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Турбизнес Крыма может получить отсрочку по страховым платежам

Турбизнес Крыма может получить отсрочку по страховым платежам

Министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий в эфире телеканала "Крым 24" сообщил о направлении предложения в адрес правительства РФ с просьбой предоставить отсрочку по уплате страховых взносов представителям туристического бизнеса.

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