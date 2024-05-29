Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 29 мая, день

Сегодня 152 прочитали В Константиновке накануне ночью прилетело по ПВД укровермахта. В местных пабликах пишут об оцеплении после удара и повышенной активности военных, источник – Телеграм-канал Военкор Котенок Фронтовая сводка на утро 29.