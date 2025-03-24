Рустам Минниханов встретился с хоккеистами «Ак Барса» перед плей-офф КХЛ

Сегодня, в преддверии игр плей-офф Континентальной Хоккейной Лиги сезона 2024/2025, Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с членами хоккейного клуба «Ак Барс» в ледовом дворце спорта «Татнефть-Арена» в Казани.
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