В октябре в Совете Федерации пройдут внеочередные Дни Тульской области

Накануне сенатор Михаил Борщев представил отчет о своей деятельности перед Тульской областной Думой. В числе ключевых моментов отчета - внеочередное проведение Дней Тульской области в Совете Федерации в октябре.
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