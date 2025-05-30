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Бизнес журнал. Центр

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В октябре в Совете Федерации пройдут внеочередные Дни Тульской области

В октябре в Совете Федерации пройдут внеочередные Дни Тульской области

Накануне сенатор Михаил Борщев представил отчет о своей деятельности перед Тульской областной Думой. В числе ключевых моментов отчета - внеочередное проведение Дней Тульской области в Совете Федерации в октябре.

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