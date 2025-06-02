Маск рассказал, чем его новый мессенджер лучше конкурентов

XChat у пользователей с премиум-подпиской соцсети Х / © Х Илон Маск подтвердил информацию о запуске XChat и сообщил, что новый мессенджер обеспечит сквозное шифрование сообщений, защищая данные от несанкционированного доступа, а также даст возможность обмена файлами и осуществления аудио- и видеозвонков без необходимости указывать номер телефона.