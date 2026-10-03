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Регионы России

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Элизабет Кайзер предложила выбрать женщину из Восточной Германии следующей федеральным президентом

Элизабет Кайзер предложила выбрать женщину из Восточной Германии следующей федеральным президентом

Уполномоченный правительства ФРГ по делам Восточной Германии Элизабет Кайзер выступила с инициативой избрать следующим федеральным президентом страны женщину, представляющую восточные немецкие земли.

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